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Білорусь відмовилася
від кредитів МВФ

Білорусь відмовилася від кредитів МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:51

Білорусь відмовилася від кредитів МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович, повідомляє Deutsche Welle.

Дивися повний текст Білорусь відмовилася від кредитів МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:51

Мабуть, просто домовилися про чергову військову базу московії в Білорусі абощо в обмін на кредит від московії.
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:48

  0mage0 написав:Мабуть, просто домовилися про чергову військову базу московії в Білорусі абощо в обмін на кредит від московії.

нет. Вместо того, чтобы умничать, сравните показатели ВВП на душу населения, скажем, с этого https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 источника. На 2017 год: Беларусь - 18848 долларов, Украина - 8667. Подсказка - в Беларуси углеводородов практически нет. Выводы - на свое усмотрение. Давно понял, что в любой зраде есть перемога и наоборот. ВВП 2017 Беларуси = 105 199,0 млн.руб. (примерно 50 млрд. долл США), ВВП Украины 2017 примерно 115 млрд долл. США при населении почти в 4 раза большем. Обвинять во всем нападки питуна не получится
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:56

Белорусское правительство было вынуждено отказаться от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает interfax.by.

По словам министра, белорусские власти и МВФ «разошлись в сроках реализации программы реформ».

В среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиаров долларов, заявил Ермолович.
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:59

  avax написав:Белорусское правительство было вынуждено отказаться от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает interfax.by.

По словам министра, белорусские власти и МВФ «разошлись в сроках реализации программы реформ».

В среднесрочной перспективе Беларусь планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до 2 миллиаров долларов, заявил Ермолович.

Если цитируйте, то цитируйте до конца. До 2019 года включительно Беларусь не собирается занимать на внешних рынках. А там будет видно
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:11

  sequence написав:
  0mage0 написав:Мабуть, просто домовилися про чергову військову базу московії в Білорусі абощо в обмін на кредит від московії.

нет. Вместо того, чтобы умничать, сравните показатели ВВП на душу населения, скажем, с этого https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1990 источника. На 2017 год: Беларусь - 18848 долларов, Украина - 8667. Подсказка - в Беларуси углеводородов практически нет. Выводы - на свое усмотрение. Давно понял, что в любой зраде есть перемога и наоборот. ВВП 2017 Беларуси = 105 199,0 млн.руб. (примерно 50 млрд. долл США), ВВП Украины 2017 примерно 115 млрд долл. США при населении почти в 4 раза большем. Обвинять во всем нападки питуна не получится


типа аннексия крыма, торговые войны, углеводородный шантаж и вторжение РФ на восток не повлияли на ВВП?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:15

sequence
Если цитируйте, то цитируйте до конца. До 2019 года включительно Беларусь не собирается занимать на внешних рынках. А там будет видно


ок, цитирую полностью:

МВФ оставил Лукашенко без кредитов
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:19

  trololo написав:..

типа аннексия крыма, торговые войны, углеводородный шантаж и вторжение РФ на восток не повлияли на ВВП?

Конечно, повлияли. Вот вы мне скажите, еще во время Майдана, но до вторжения вы слышали (может даже использовали?) всякие кричалки, вроде "Путин ..йло!"? Он оказался обидчивый, и он отомстил. "Торговые войны и газовый шантаж" это фигня: первое бывает со всеми, вспомните Трампа; второе суть тоже месть за первый майдан и попытку выйти из зоны влияния России
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:23

  sequence написав:
  trololo написав:..

типа аннексия крыма, торговые войны, углеводородный шантаж и вторжение РФ на восток не повлияли на ВВП?

Конечно, повлияли. Вот вы мне скажите, еще во время Майдана, но до вторжения вы слышали (может даже использовали?) всякие кричалки, вроде "Путин ..йло!"? Он оказался обидчивый, и он отомстил. "Торговые войны и газовый шантаж" это фигня: первое бывает со всеми, вспомните Трампа; второе суть тоже месть за первый майдан и попытку выйти из зоны влияния России


ну если глупое мелкое х**ло думал, что унижением украины, войной, ложью, убийствами, и шантажом можно сохранить свое влияние в украине - то кто ж ему доктор.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:37

  trololo написав:
ну если глупое мелкое х**ло думал, что унижением украины, войной, ложью, убийствами, и шантажом можно сохранить свое влияние в украине - то кто ж ему доктор.

не верная последовательность: когда ВВП понял, что по другому не получается, то и начались все эти вышеописанные ужасы. Название страны пишется, если что с большой буквы, для меня это родина, "пусть кричат ур**"
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