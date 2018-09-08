Тепер законопроект буде винесений на розгляд сесійної зали.
Дивися повний текст У Раді схвалили підвищення штрафу \"за ремінь безпеки\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:13
У Раді схвалили підвищення штрафу "за ремінь безпеки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді схвалили підвищення штрафу \"за ремінь безпеки\".
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:13
Вчера на ютубе смотрел ролики как при авариях тела разлетаются в разные стороны и машины на запчасти мгновенно разбираются. При таких мгновенных разборках с перевертыванием никакие ремни не помогут
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:46
такие аварии случаются гораздо реже ДТП средней тяжести, где ремень спасает жизнь и здоровье. я бы еще запретил к продаже заглушки для ремней.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 10 вер, 2018 14:05
Не не спорю, наказывать нужно. Но стране в которой при езде со скоростью в 50 км/ч можно нарваться на грубость и с вероятностью 100% быть покрытым матом, а с 50% быть подрезанным другим участником движения ... В общем у меня один вопрос, когда начнется эра не принятия законов, а их соблюдения ? Законы которые работают избирательно и эпизодически ......, законы ли это ?
|