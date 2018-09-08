RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді схвалили підвищення
штрафу "за ремінь безпеки"

У Раді схвалили підвищення штрафу "за ремінь безпеки"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:13

У Раді схвалили підвищення штрафу "за ремінь безпеки"

Пропонуємо до обговорення:
Тепер законопроект буде винесений на розгляд сесійної зали.

Дивися повний текст У Раді схвалили підвищення штрафу \"за ремінь безпеки\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84382
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:13

Вчера на ютубе смотрел ролики как при авариях тела разлетаются в разные стороны и машины на запчасти мгновенно разбираются. При таких мгновенных разборках с перевертыванием никакие ремни не помогут
p_a_l
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:46

  p_a_l написав:Вчера на ютубе смотрел ролики как при авариях тела разлетаются в разные стороны и машины на запчасти мгновенно разбираются. При таких мгновенных разборках с перевертыванием никакие ремни не помогут


такие аварии случаются гораздо реже ДТП средней тяжести, где ремень спасает жизнь и здоровье. я бы еще запретил к продаже заглушки для ремней.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:05

Не не спорю, наказывать нужно. Но стране в которой при езде со скоростью в 50 км/ч можно нарваться на грубость и с вероятностью 100% быть покрытым матом, а с 50% быть подрезанным другим участником движения ... В общем у меня один вопрос, когда начнется эра не принятия законов, а их соблюдения ? Законы которые работают избирательно и эпизодически ......, законы ли это ?
Igorten
 
Повідомлень: 3154
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді схвалили підвищення штрафу "за ремінь безпеки"
R2 » Пон 10 вер, 2018 12:47
0 19
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 вер, 2018 12:47
R2
Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд...
R2 » Суб 08 вер, 2018 11:38
8 271
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 16:50
antey1969
Порошенко пообіцяв військовим підвищення виплат на 30% 1, 2
R2 » П'ят 07 вер, 2018 08:51
12 582
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 06:48
chingissshan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.