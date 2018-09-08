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100 гривень до пенсії
від Приватбанку

100 гривень до пенсії від Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:15

100 гривень до пенсії від Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк приготував для власників пенсійних карток Mastercard® приємний сюрприз

Дивися повний текст 100 гривень до пенсії від Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:15

смотрите внимательно! проверенно! призовой фонд 1000 000 гривен! Т.е. получит 10 000 человек по 100 гривен! причем не первых зарегистрированных а первых кто сделает три покупки! И если у вас карта VISA то вы ничего не получите! Да и 100 гривен надо будет ждать аж до 20 ноября!
Nikolasha
 
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