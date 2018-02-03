Про це свідчать дані державної служби статистики України.
Дивися повний текст Більше половини своїх доходів українці витрачають на харчування.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 12:20
Більше половини своїх доходів українці витрачають на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більше половини своїх доходів українці витрачають на харчування.
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:20
Получается, по данным нашей статистики есть два факта: в среднем домохозяйство тратит 6500 грн/месяц, а средний заработок каждого(!) работающего члена домохозяйства почти 10000 грн/месяц. Нет слов.
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