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Більше половини своїх доходів
українці витрачають на...

Більше половини своїх доходів українці витрачають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:20

Більше половини своїх доходів українці витрачають на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державної служби статистики України.

Дивися повний текст Більше половини своїх доходів українці витрачають на харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:20

Получается, по данным нашей статистики есть два факта: в среднем домохозяйство тратит 6500 грн/месяц, а средний заработок каждого(!) работающего члена домохозяйства почти 10000 грн/месяц. Нет слов.
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