Тепер законопроект буде винесений на розгляд сесійної зали.
Дивися повний текст У Раді схвалили підвищення штрафу \"за ремінь безпеки\".
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Додано: Пон 10 вер, 2018 12:47
У Раді схвалили підвищення штрафу "за ремінь безпеки"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді схвалили підвищення штрафу \"за ремінь безпеки\".
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