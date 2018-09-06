Нововведення вже підтримав Кабінет міністрів, а наступний крок - за Верховною Радою.
Дивися повний текст Українцям змінять робочий день: юрист пояснив, хто може піти з роботи раніше.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 13:14
Українцям змінять робочий день: юрист пояснив, хто може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям змінять робочий день: юрист пояснив, хто може піти з роботи раніше.
Додано: Пон 10 вер, 2018 13:14
Всегда поражался нашим властям. Самое важное это " согласие работодателя". Только имитация законодательной работы.
Додано: Пон 10 вер, 2018 14:02
в очередной раз пытаются переложить социальные функции, которые должно выполнять государство, на плечи бизнеса... а ведь бизнес - не благотворительная организация
лучше бы упростили увольнения для частного бизнеса
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