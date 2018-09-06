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Українцям змінять робочий день:
юрист пояснив, хто може...

Українцям змінять робочий день: юрист пояснив, хто може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:14

Українцям змінять робочий день: юрист пояснив, хто може...

Пропонуємо до обговорення:
Нововведення вже підтримав Кабінет міністрів, а наступний крок - за Верховною Радою.

Дивися повний текст Українцям змінять робочий день: юрист пояснив, хто може піти з роботи раніше.
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Всегда поражался нашим властям. Самое важное это " согласие работодателя". Только имитация законодательной работы.
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І хто ж з роботодавців на це погодиться? :) Казкарі...
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Украинцам это в очередной раз ментам, прокурорам ?
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:02

в очередной раз пытаются переложить социальные функции, которые должно выполнять государство, на плечи бизнеса... а ведь бизнес - не благотворительная организация
лучше бы упростили увольнения для частного бизнеса
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