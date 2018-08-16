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Проблеми з ПДВ: податківці
не мають права завжди...

Проблеми з ПДВ: податківці не мають права завжди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:23

Проблеми з ПДВ: податківці не мають права завжди...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд став на бік бізнесу — заявив, що ТТН не може бути визначальним фактором.

Дивися повний текст Проблеми з ПДВ: податківці не мають права завжди вимагати товарні накладні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 13:23

Не правильный заголовок! - "Проблемы с НДС: налоговики не имеют права всегда требовать товарные накладные" - речь идет о Товаро-Транспортных Накладных - это принципиально разные понятия!
sergeyduzhov
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