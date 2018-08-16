Верховний суд став на бік бізнесу — заявив, що ТТН не може бути визначальним фактором.
Дивися повний текст Проблеми з ПДВ: податківці не мають права завжди вимагати товарні накладні.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 13:23
Проблеми з ПДВ: податківці не мають права завжди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проблеми з ПДВ: податківці не мають права завжди вимагати товарні накладні.
Додано: Пон 10 вер, 2018 13:23
Не правильный заголовок! - "Проблемы с НДС: налоговики не имеют права всегда требовать товарные накладные" - речь идет о Товаро-Транспортных Накладных - это принципиально разные понятия!
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