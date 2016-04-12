Всім доброго дня
Шукаю партнера для створення спільного портфеля для інвестицій у фондовий ринок.
Інвестування через брокера.
Досвід 1 рік із цим брокером.
Для деталей телефонуйте/пишіть, номер-0668075908. Viber| Telegram
Можлива зустріч у Києві.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 10 вер, 2018 13:58
Інвестиції у цінні папери
Всім доброго дня
Шукаю партнера для створення спільного портфеля для інвестицій у фондовий ринок.
Інвестування через брокера.
Досвід 1 рік із цим брокером.
Для деталей телефонуйте/пишіть, номер-0668075908. Viber| Telegram
Можлива зустріч у Києві.
|