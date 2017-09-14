У 2017 році комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало від перевезення пасажирів близько 1,5 млрд грн.
Дивися повний текст Скільки київське метро заробило за рік.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 14:11
Скільки київське метро заробило за рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки київське метро заробило за рік.
Додано: Пон 10 вер, 2018 14:11
не хватает аналитике по доходной части от рекламы, а так просто слова ведь каждый третий пассажир – китаец ;-)
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