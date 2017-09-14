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Скільки київське
метро заробило за рік

Скільки київське метро заробило за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:11

Скільки київське метро заробило за рік

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало від перевезення пасажирів близько 1,5 млрд грн.

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не хватает аналитике по доходной части от рекламы, а так просто слова ведь каждый третий пассажир – китаец ;-)
toanva
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А Реклама ....... Уверен все 300 000 000 грн в год.
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