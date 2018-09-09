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"Укрпошта" з 10 вересня
підвищила тарифи на доставку...

"Укрпошта" з 10 вересня підвищила тарифи на доставку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:23

"Укрпошта" з 10 вересня підвищила тарифи на доставку...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції

Дивися повний текст \"Укрпошта\" з 10 вересня підвищила тарифи на доставку листів на 40%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:23

Если повышать, так повышать! 40% самое оно.
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