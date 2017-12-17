Загальний бюджет реалізації Національної транспортної стратегії України до 2030 року складе близько 60 млрд доларів.
Дивися повний текст Реалізація Національної транспортної стратегії обійдеться в $60 млрд - Омелян.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 14:40
Реалізація Національної транспортної стратегії...
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Дивися повний текст Реалізація Національної транспортної стратегії обійдеться в $60 млрд - Омелян.
Додано: Пон 10 вер, 2018 14:40
Тю та недорого же. Куда бабки нести?
Все чот надо знать о результаттах деятельности омеляна.
Додано: Пон 10 вер, 2018 14:45
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