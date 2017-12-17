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Реалізація Національної
транспортної стратегії...

Реалізація Національної транспортної стратегії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:40

Реалізація Національної транспортної стратегії...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний бюджет реалізації Національної транспортної стратегії України до 2030 року складе близько 60 млрд доларів.

Дивися повний текст Реалізація Національної транспортної стратегії обійдеться в $60 млрд - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:40

Тю та недорого же. Куда бабки нести?
Все чот надо знать о результаттах деятельности омеляна.
https://www.flightradar24.com/47.38,19.66/5
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:45

  vitali_kalinin написав:Тю та недорого же. Куда бабки нести?

бабки надо у Илона Маска занять! Представляете заголовки - "Сенсация! Гиперлуп занял у Илона Маска 60 ярдов на украинские дороги. Ради этого Маску пришлось продать долю в Тесле, СпейсИксе и Гигафабрике"
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