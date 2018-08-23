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ПриватБанк запустив оплату
Apple Pay в мобільних додатках

ПриватБанк запустив оплату Apple Pay в мобільних додатках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 14:57

ПриватБанк запустив оплату Apple Pay в мобільних додатках

Пропонуємо до обговорення:
Для оплати покупок в додатку Multiplex досить вибрати спосіб оплати Apple Pay і підтвердити платіж.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив оплату Apple Pay в мобільних додатках.
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