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На 30% більше кешбеку
від Альфа-Банку Україна!

На 30% більше кешбеку від Альфа-Банку Україна!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 15:05

На 30% більше кешбеку від Альфа-Банку Україна!

Пропонуємо до обговорення:
Доходним видалось літо для клієнтів Альфа-Банку Україна, які скористалися кредитною карткою «Максимум» у період дії пропозиції по суперкешбеку до 25%.

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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 15:05

Альфа-банк - це банк агресора в Україні
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