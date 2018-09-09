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В "Укравтодорі" розповіли, чому асфальт "тане" разом зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 вер, 2018 15:34
Пропонуємо до обговорення:
На роботи з ямкового ремонту доріг не поширюються гарантії - він спрямований винятково на тимчасове забезпечення проїзду.
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" розповіли, чому асфальт \"тане\" разом зі снігом
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Додано: Пон 10 вер, 2018 15:34
Надо менять опеределение....)
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