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Укрнафта розповіла про плани
щодо збільшення видобутку

Укрнафта розповіла про плани щодо збільшення видобутку
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 16:00

Укрнафта розповіла про плани щодо збільшення видобутку

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший видобувач нафти і газу в Україні компанія Укрнафта заявила про плани до кінця року провести 18 операцій потужного гідророзриву пластів, що дозволить значно збільшити видобуток нафти і газу. З початку 2018 року компанія провела 9 таких операцій.

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Давно пора и значительно в больших объемах.
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