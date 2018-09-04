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Укрнафта розповіла про плани щодо збільшення видобутку
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Додано: Пон 10 вер, 2018 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший видобувач нафти і газу в Україні компанія Укрнафта заявила про плани до кінця року провести 18 операцій потужного гідророзриву пластів, що дозволить значно збільшити видобуток нафти і газу. З початку 2018 року компанія провела 9 таких операцій.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 16:00
Давно пора и значительно в больших объемах.
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