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Омелян пояснив користь від
закриття залізничного...

Омелян пояснив користь від закриття залізничного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 16:53

Омелян пояснив користь від закриття залізничного...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця не зазнає фінансових збитків у разі припинення залізничного сполучення із Російською Федерацією.

Дивися повний текст Омелян пояснив користь від закриття залізничного сполучення з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 16:53

врёт как сивый мерин...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 17:00

опять остапа понесло, дозу веществ снова что-ли увеличил...
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 17:03

  Cler написав:врёт как сивый мерин...

по моему сивый мерин по сравнению с омеляном просто образец честности.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 17:32

Лучше бы запретили Омельяна вместе с его высерами, пользы куда больше было бы...
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 18:30

Какой бред он несет...люди, стране пи..да по ходу с такими рулевыми
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 18:44

Что, кремлеботы, припекает? Все никак не можете успокоиться, что Украина выходит из сферы влияния РФ?

А сами виноваты.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 20:02

  Sommer написав:Что, кремлеботы, припекает? Все никак не можете успокоиться, что Украина выходит из сферы влияния РФ?

А сами виноваты.


Теперь понятно почему с дурки выпустили- лечить бесполезно!
pohl-elena
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