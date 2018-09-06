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Омелян пояснив користь від закриття залізничного...
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Додано: Пон 10 вер, 2018 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця не зазнає фінансових збитків у разі припинення залізничного сполучення із Російською Федерацією.
Дивися повний текст Омелян пояснив користь від закриття залізничного сполучення з РФ
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Додано: Пон 10 вер, 2018 16:53
врёт как сивый мерин...
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Cler
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Додано: Пон 10 вер, 2018 17:00
опять остапа понесло, дозу веществ снова что-ли увеличил...
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Додано: Пон 10 вер, 2018 17:03
Cler написав:
врёт как сивый мерин...
по моему сивый мерин по сравнению с омеляном просто образец честности.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 17:32
Лучше бы запретили Омельяна вместе с его высерами, пользы куда больше было бы...
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Додано: Пон 10 вер, 2018 18:30
Какой бред он несет...люди, стране пи..да по ходу с такими рулевыми
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Додано: Пон 10 вер, 2018 18:44
Что, кремлеботы, припекает? Все никак не можете успокоиться, что Украина выходит из сферы влияния РФ?
А сами виноваты.
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Sommer
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Додано: Пон 10 вер, 2018 20:02
Sommer написав:
Что, кремлеботы, припекает? Все никак не можете успокоиться, что Украина выходит из сферы влияния РФ?
А сами виноваты.
Теперь понятно почему с дурки выпустили- лечить бесполезно!
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pohl-elena
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