RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Недріб'язкове питання -
магазини не можуть виконати...

Недріб'язкове питання - магазини не можуть виконати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 21:01

Недріб'язкове питання - магазини не можуть виконати...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанківська постанова про округлення сум в чеку обернулася для бізнесу колосальною проблемою.

Дивися повний текст Недріб'язкове питання - магазини не можуть виконати правила округлення НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84385
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 21:01

В Швеції це працює, заокруглюють до крон, тож це можливо. Але, звісно, з тонкощами обліку я не знайомий.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 17.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Голландії сонячні панелі на молочних фермах можуть...
R2 » Нед 09 вер, 2018 11:19
2 94
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 вер, 2018 19:13
warlamp
США і Канада можуть спровокувати світову кризу
R2 » Суб 08 вер, 2018 18:36
2 109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 вер, 2018 06:59
israelshneerson
Як українці можуть економити на комуналці - експерт 1, 2
R2 » Суб 03 лют, 2018 11:44
11 1406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 18:41
finuser222

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.