Нацбанківська постанова про округлення сум в чеку обернулася для бізнесу колосальною проблемою.
Дивися повний текст Недріб'язкове питання - магазини не можуть виконати правила округлення НБУ.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 21:01
Недріб'язкове питання - магазини не можуть виконати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Недріб'язкове питання - магазини не можуть виконати правила округлення НБУ.
Додано: Пон 10 вер, 2018 21:01
В Швеції це працює, заокруглюють до крон, тож це можливо. Але, звісно, з тонкощами обліку я не знайомий.
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