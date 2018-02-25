Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg.
Дивися повний текст Творець Ethereum відкидає можливість тисячократного зростання крипторинку.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 03:56
Творець Ethereum відкидає можливість тисячократного...
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Дивися повний текст Творець Ethereum відкидає можливість тисячократного зростання крипторинку.
Додано: Вів 11 вер, 2018 03:56
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