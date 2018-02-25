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Творець Ethereum відкидає
можливість тисячократного...

Творець Ethereum відкидає можливість тисячократного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 03:56

Творець Ethereum відкидає можливість тисячократного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg.

Дивися повний текст Творець Ethereum відкидає можливість тисячократного зростання крипторинку.
R2
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Бред сивой кобылы, это не его слова. А с тем , что он сказал через пол года его эртериум в зад...
romiks2009
 
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C каких пор он стал экспертом в экономике?
nitra
 
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