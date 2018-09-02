Норми споживання газу для населення без лічильників...

Додано: Вів 11 вер, 2018 10:47

0mage0 написав: То поставте лічильники і рахуйте точно. То поставте лічильники і рахуйте точно.

Они хотят чтобы поставили именно вы за свой счет. Если ставите вы то поверку делаете тоже вы. Если за свой счет и за 5000грн то он у многих может не окупится. Счетчик имеет свой срок эксплуатации. Есть по 20 лет, а есть и по 12. Тот что нравится мне (маленьких размеров) 12 лет. Цена газа 23 грн за одного человека. 23х12х12=3312 грн. Если прописан один чел то не окупается ну никак. Если 2 чел. то вроде перекрывает, но расходы за сам газ за 12 лет тоже нужно учесть. Я не верю что с такой ценой установки пользоваться счетчиками на газ кому то выгодно. Разве что прописан цыганский табор или счетчик на 20 лет эксплуатации и занимает половину кухонной стены. Но это еще не факт что он пройдет поверку.