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Норми споживання газу для
населення без лічильників...

Норми споживання газу для населення без лічильників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:44

Норми споживання газу для населення без лічильників...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважає глава НКРЕКП Оксана Кривенко.

Дивися повний текст Норми споживання газу для населення без лічильників занижені майже вдвічі - НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:44

Брехня, у соседей со счетчиками выходит в разы меньше чем было без счетчиков. Так ставьте счетчики за адекватные деньги, а не с ценой установки 5000 гривен при чене самого счетчика 200 гривен и часе работы, в чем проблема? Кидалово какое-то выходит. Как и с мусором, вывоз которого вынесли отдельно, при этом коммуналка, в которую он входит, осталась та же.
val1963766
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:22

То поставте лічильники і рахуйте точно.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:47

  0mage0 написав:То поставте лічильники і рахуйте точно.

Они хотят чтобы поставили именно вы за свой счет. Если ставите вы то поверку делаете тоже вы. Если за свой счет и за 5000грн то он у многих может не окупится. Счетчик имеет свой срок эксплуатации. Есть по 20 лет, а есть и по 12. Тот что нравится мне (маленьких размеров) 12 лет. Цена газа 23 грн за одного человека. 23х12х12=3312 грн. Если прописан один чел то не окупается ну никак. Если 2 чел. то вроде перекрывает, но расходы за сам газ за 12 лет тоже нужно учесть. Я не верю что с такой ценой установки пользоваться счетчиками на газ кому то выгодно. Разве что прописан цыганский табор или счетчик на 20 лет эксплуатации и занимает половину кухонной стены. Но это еще не факт что он пройдет поверку.
p_a_l
 
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