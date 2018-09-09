Наскільки погані справи у рубля, за що можна виграти 20 тис. гривень, як змінюються тарифи "Укрпошти".
Дивися повний текст День фінансів, 10 вересня: падіння рубля, 20 тис. за депозит, зростання тарифів \"Укрпошти\".
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Додано: Вів 11 вер, 2018 08:52
День фінансів, 10 вересня: падіння рубля, 20 тис. за...
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Дивися повний текст День фінансів, 10 вересня: падіння рубля, 20 тис. за депозит, зростання тарифів \"Укрпошти\".
Додано: Вів 11 вер, 2018 08:52
Минимальная 7700? Что за чушь, они 4200 никак не осилят. Вы со средней перепутали, скорее всего.
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