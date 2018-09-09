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День фінансів, 10 вересня:
падіння рубля, 20 тис. за...

День фінансів, 10 вересня: падіння рубля, 20 тис. за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:52

День фінансів, 10 вересня: падіння рубля, 20 тис. за...

Пропонуємо до обговорення:
Наскільки погані справи у рубля, за що можна виграти 20 тис. гривень, як змінюються тарифи "Укрпошти".

Дивися повний текст День фінансів, 10 вересня: падіння рубля, 20 тис. за депозит, зростання тарифів \"Укрпошти\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:52

Минимальная 7700? Что за чушь, они 4200 никак не осилят. Вы со средней перепутали, скорее всего.
shuhart2006
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