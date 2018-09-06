У Міністерстві інфраструктури України (МІУ) підтвердили бажання Польщі скоротити кількість дозволів для українських вантажоперевізників.
Дивися повний текст Польща хоче скоротити кількість дозволів для українських автоперевізників.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 08:55
Польща хоче скоротити кількість дозволів для українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща хоче скоротити кількість дозволів для українських автоперевізників.
Додано: Вів 11 вер, 2018 08:56
Да уж, договариваться с Польшей, это не украинцам о гиперлупе и 50 новых аэропортов рассказывать. Здесь ум нужен, а не лапшевешатель.
Додано: Вів 11 вер, 2018 10:50
Проблема давня, польські пеервізники до нас їхати не хочуть - черги на митницях і кордоні, втрати часу - колосальні, за той час що вони в нас перебувають вони встигнуть в Німеччину з'їздити і назад повернутися. В результаті - великий перекос - наші перевізники до них їдуть а їхні до нас - ні.
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