RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польща хоче скоротити кількість
дозволів для українських...

Польща хоче скоротити кількість дозволів для українських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:55

Польща хоче скоротити кількість дозволів для українських...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури України (МІУ) підтвердили бажання Польщі скоротити кількість дозволів для українських вантажоперевізників.

Дивися повний текст Польща хоче скоротити кількість дозволів для українських автоперевізників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84396
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:56

Да уж, договариваться с Польшей, это не украинцам о гиперлупе и 50 новых аэропортов рассказывать. Здесь ум нужен, а не лапшевешатель.
yanyura
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 09.01.09
Подякував: 912 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:50

Проблема давня, польські пеервізники до нас їхати не хочуть - черги на митницях і кордоні, втрати часу - колосальні, за той час що вони в нас перебувають вони встигнуть в Німеччину з'їздити і назад повернутися. В результаті - великий перекос - наші перевізники до них їдуть а їхні до нас - ні.
Taras Rudko
 
Повідомлень: 320
З нами з: 03.10.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal, titanik і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В українських банках дозволили говорити і оформляти...
R2 » Пон 10 вер, 2018 09:39
6 274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 вер, 2018 12:40
maxprofit
Влада Польщі хоче ввести податок на покупки на AliExpress
R2 » Чет 06 вер, 2018 14:25
3 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 17:59
link654
НАБУ хоче витратити 42 тисячі гривень на аналіз соцмереж
R2 » П'ят 07 вер, 2018 16:07
1 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 16:07
Radon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.