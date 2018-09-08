Доступ до офіційного фінансування від МВФ дозволить залучити боргові ресурси на міжнародних ринках капіталу на прийнятних умовах.
Дивися повний текст За два роки Україна має погасити $10 млрд зовнішніх боргів - НБУ.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 08:56
За два роки Україна має погасити $10 млрд зовнішніх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два роки Україна має погасити $10 млрд зовнішніх боргів - НБУ.
Додано: Вів 11 вер, 2018 08:56
Правительство привлечёт долговые ресурсы на международных рынках капитала на приемлемых условиях и погасит долг в 10 млрд. долларов. Потом проблема с долгами пойдёт на второй круг, потом на третий и так до бесконечности с каждым кругом увеличивая суммы долга. Второй вариант дефолт.
Додано: Вів 11 вер, 2018 09:09
Со времен Ющенко ничего не изменилось -
Додано: Вів 11 вер, 2018 10:04
Там можно выбирать или дефолт или выполнять что говорят кредиторы наращивая долг.
Но не думайте просто погасить долг. Немного людей (земля им пухом) на это решались.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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