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За два роки Україна має
погасити $10 млрд зовнішніх...

За два роки Україна має погасити $10 млрд зовнішніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:56

За два роки Україна має погасити $10 млрд зовнішніх...

Пропонуємо до обговорення:
Доступ до офіційного фінансування від МВФ дозволить залучити боргові ресурси на міжнародних ринках капіталу на прийнятних умовах.

Дивися повний текст За два роки Україна має погасити $10 млрд зовнішніх боргів - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:56

Правительство привлечёт долговые ресурсы на международных рынках капитала на приемлемых условиях и погасит долг в 10 млрд. долларов. Потом проблема с долгами пойдёт на второй круг, потом на третий и так до бесконечности с каждым кругом увеличивая суммы долга. Второй вариант дефолт.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:09

В НБУ добавили, что доступ к официальному финансированию от МВФ и других внешних партнеров позволит правительству привлечь долговые ресурсы на международных рынках капитала на приемлемых условиях.

Со времен Ющенко ничего не изменилось -
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:04

  mikola963 написав:Правительство привлечёт долговые ресурсы на международных рынках капитала на приемлемых условиях и погасит долг в 10 млрд. долларов. Потом проблема с долгами пойдёт на второй круг, потом на третий и так до бесконечности с каждым кругом увеличивая суммы долга. Второй вариант дефолт.

Там можно выбирать или дефолт или выполнять что говорят кредиторы наращивая долг.
Но не думайте просто погасить долг. Немного людей (земля им пухом) на это решались.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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