"Нафтогаз" просить уряд продати половину української ГТС

Додано: Вів 11 вер, 2018 10:03

Кстати, ведь у нас со всех сторон вещают каким прибыльным и успешным стал Нафтогаз, как он замечательно работает и приносит деньги, и как скоро он весь Газпром в международных судах себе за долги заберет.



Разве не правильнее столь прибыльную, успешную, и перспективную компанию не продавать, а оставить для пополнения бюджета страны?

Или кто-то где-то привирает....