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"Нафтогаз" просить уряд продати
половину української ГТС

"Нафтогаз" просить уряд продати половину української ГТС
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:17

"Нафтогаз" просить уряд продати половину української ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Ця пропозиція гарантує збереження доходів від транзиту газу на нинішньому рівні і після 2019 року

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" просить уряд продати половину української ГТС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:17

перемога?
ilya_osyko
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:26

Re:

Та це давно треба було зробити - типа продати хоч половину німцям - і не було б ніяких проблем з північними/південними/і будь-якими іншими потоками . Самі рулити не вміють - тільки премії виписувати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:44

Какой процент с продажи коболеву на премию планируется?
В игноре: Faceless, lapay, yarg
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:44

Puente Кабы они русским половину Нафтогаза не продали, через посредника(международную компанию) )))
s_n_petrenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 09:58

  Puente написав:Та це давно треба було зробити - типа продати хоч половину німцям


А оно им нужно?
Что то не видать очереди из покупателей.

Ребята хотя бы ОПЗ сначала продали бы. А то уже 4 года как пытаются хоть кому-нибудь продать, и цену уже более чем в 10(!) раз снизили ( с 600 млн баксов до 55 млн) - а покупателей не видать.

Что-то мне подсказывает что "приватизация" Нафтогаза пойдет по тому же сценарию.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:03

Кстати, ведь у нас со всех сторон вещают каким прибыльным и успешным стал Нафтогаз, как он замечательно работает и приносит деньги, и как скоро он весь Газпром в международных судах себе за долги заберет.

Разве не правильнее столь прибыльную, успешную, и перспективную компанию не продавать, а оставить для пополнения бюджета страны?
Или кто-то где-то привирает....
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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