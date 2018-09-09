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2017 року держбюджет втратив
65 млн грн через діяльність...

2017 року держбюджет втратив 65 млн грн через діяльність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:02

2017 року держбюджет втратив 65 млн грн через діяльність...

Пропонуємо до обговорення:
Рахункова палата заявляє, що державний бюджет щорічно недоодержує коштів у зв'язку з діяльністю системи публічних закупівель ProZorro, в 2017 році бюджет втратив 65 млн гривень.

Дивися повний текст 2017 року держбюджет втратив 65 млн грн через діяльність ProZorro, - Рахункова палата.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:02

А скільки коштів було зекономлено? Нехай вирахують звідти ту суму.
intfis
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