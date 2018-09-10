В Україні збираються повністю переписати чинні правила роботи фондового ринку.
Дивися повний текст Під пенсійну реформу в Україні перезапустять фондовий ринок — нові правила.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 10:07
Під пенсійну реформу в Україні перезапустять фондовий...
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Дивися повний текст Під пенсійну реформу в Україні перезапустять фондовий ринок — нові правила.
Додано: Вів 11 вер, 2018 10:07
Печаль печаль. В очередную украинскую "Мрию" никто из украинцев не хочет инвестировать, поэтому можновладци придумали - деньги у украинцев надо просто отнять.
Новая Украинская Пенсия. Ты не сможешь остаться в стороне. Новые Лагуны и Кацубы нуждаются в твоих инвестициях! Мы заставим тебя спонсировать их будки.
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