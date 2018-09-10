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Під пенсійну реформу в Україні
перезапустять фондовий...

Під пенсійну реформу в Україні перезапустять фондовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:07

Під пенсійну реформу в Україні перезапустять фондовий...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються повністю переписати чинні правила роботи фондового ринку.

Дивися повний текст Під пенсійну реформу в Україні перезапустять фондовий ринок — нові правила.
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:07

Печаль печаль. В очередную украинскую "Мрию" никто из украинцев не хочет инвестировать, поэтому можновладци придумали - деньги у украинцев надо просто отнять.

Новая Украинская Пенсия. Ты не сможешь остаться в стороне. Новые Лагуны и Кацубы нуждаются в твоих инвестициях! Мы заставим тебя спонсировать их будки.
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