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Чому обмежують продаж жетонів
у метро - керівник...

Чому обмежують продаж жетонів у метро - керівник...
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:32

Чому обмежують продаж жетонів у метро - керівник...

Пропонуємо до обговорення:
В автоматі пасажир може купити будь-яку кількість жетонів.

Дивися повний текст Чому обмежують продаж жетонів у метро - керівник метрополітену.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 10:32

Это пока что 6,5. А потом когда всех переведут, то поднимут до 8 грн.
Случай. Подхожу к кассе, стою очередь, даю 50 грн и спрашиваю 2 жетона. Дает 1 и сдачу. Я даю из сдачи денег и спрашиваю еще один. Отказывают. Тогда я заявляю что никто жетонов не купит пока мне не продадут еще один жетон. Очередь начинает нервничать и просить кассира чтобы мне продали еще один жетон.
Вот кому они делают удобства? Они хотят чтобы я бегал с купюрой и менял на мелкие, чтобы купить жетоны в автомате? Или хотят чтобы я отстоял очередь в обратном направлении? Мне нужен жетон туда и нужен жетон обратно. Езжу на метро очень редко и карточки на метро мне не нужны. Карты ПрватБанка в тот момент у меня не оказалось. Я всегда проходил по Привату, потому что спорить с тупорылыми нет смысла. А в тот момент не оказалось.

P.S. Иногда как придумают де*** правила, что хоть стой хоть падай. Проходишь возле Метро Кэш Энд Кэри, думаешь, зайти и что то купить. А нет, не зайдешь. Карточка дома осталась. Пойду ка я в другой магазин, там где без всяких правил. Олигофрены, что сказать.
p_a_l
 
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