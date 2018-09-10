Споживчі ціни в Україні після зниження на 0,7% в липні в серпні залишилися незмінними, а з початку року їх зростання склало 3,6%.
Дивися повний текст Споживчі ціни в Україні за рік зросли на 9%.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 10:46
Споживчі ціни в Україні за рік зросли на 9%
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Дивися повний текст Споживчі ціни в Україні за рік зросли на 9%.
Додано: Вів 11 вер, 2018 10:46
Они живут в параллельной вселенной, всё продукты питания подорожали минимум на 20 % а та же курица вообще на 50%,овощи да подешевели потому-что ЛЕТО!!! Та же солярка стоила 25грн 2 недели назад сейчас 28грн, а весной была 18грн.... что за бред они несут.
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