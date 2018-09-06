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В Україну прибув перший
локомотив General Electric

В Україну прибув перший локомотив General Electric
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 12:08

В Україну прибув перший локомотив General Electric

Пропонуємо до обговорення:
До Чорноморська (Одеська обл.) прибув перший локомотив General Electric "Тризуб".

Дивися повний текст В Україну прибув перший локомотив General Electric.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 12:08

А в пути уже и второй

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avax
 
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Какие именно работы будут делаться на КВЗ, кто знает? Где об этом можно детально почитать?
z_temp
 
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