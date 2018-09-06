До Чорноморська (Одеська обл.) прибув перший локомотив General Electric "Тризуб".
Дивися повний текст В Україну прибув перший локомотив General Electric.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 вер, 2018 12:08
В Україну прибув перший локомотив General Electric
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну прибув перший локомотив General Electric.
Додано: Вів 11 вер, 2018 13:22
Какие именно работы будут делаться на КВЗ, кто знает? Где об этом можно детально почитать?
|