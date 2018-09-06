Результати опитування, проведеного інвесткомпанією "Драгон Капітал" (Київ) та Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).
Дивися повний текст Інвестори назвали головні перешкоди для інвестицій в Україну.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 12:57
Інвестори назвали головні перешкоди для інвестицій в Україну
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Дивися повний текст Інвестори назвали головні перешкоди для інвестицій в Україну.
Додано: Вів 11 вер, 2018 12:58
Вряд ли даже нестабильность валюты - в Украине и на экспорт можно много производств организовать. Ниш много за счет богатства природных ресурсов и низкой стоимости труда.
А вот коррупция и левосудие - это да...
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