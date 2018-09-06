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Інвестори назвали головні
перешкоди для інвестицій в Україну

Інвестори назвали головні перешкоди для інвестицій в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 12:57

Інвестори назвали головні перешкоди для інвестицій в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Результати опитування, проведеного інвесткомпанією "Драгон Капітал" (Київ) та Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Дивися повний текст Інвестори назвали головні перешкоди для інвестицій в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 12:58

Вряд ли даже нестабильность валюты - в Украине и на экспорт можно много производств организовать. Ниш много за счет богатства природных ресурсов и низкой стоимости труда.

А вот коррупция и левосудие - это да...
z_temp
 
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