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Міжбанк: долар впав на домінуванні продажів і зростанні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 вер, 2018 13:30
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,165/28,190 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар впав на домінуванні продажів і зростанні притоку експортної ВКВ з-за кордону
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Додано: Вів 11 вер, 2018 13:30
Жду 27-27.5 к концу зимы-началу весны
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