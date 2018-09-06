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Міжбанк: долар впав на домінуванні
продажів і зростанні...

Міжбанк: долар впав на домінуванні продажів і зростанні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 13:30

Міжбанк: долар впав на домінуванні продажів і зростанні...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 28,165/28,190 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар впав на домінуванні продажів і зростанні притоку експортної ВКВ з-за кордону.
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 13:30

Жду 27-27.5 к концу зимы-началу весны
z_temp
 
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