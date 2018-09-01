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Підраховано вартість проїзду
платними дорогами України

Підраховано вартість проїзду платними дорогами України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 13:41

Підраховано вартість проїзду платними дорогами України

Пропонуємо до обговорення:
Переважна більшість водіїв висловилися за ціну в 10-100 грн.

Дивися повний текст Підраховано вартість проїзду платними дорогами України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 13:41

Я не знаю - 6грн. за км -если это минимум, а нормально это 20 грн. за км. -мало кто будет ездить по такими дорогам.
laa1999
 
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