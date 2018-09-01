Переважна більшість водіїв висловилися за ціну в 10-100 грн.
Дивися повний текст Підраховано вартість проїзду платними дорогами України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 вер, 2018 13:41
Підраховано вартість проїзду платними дорогами України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано вартість проїзду платними дорогами України.
Додано: Вів 11 вер, 2018 13:41
Я не знаю - 6грн. за км -если это минимум, а нормально это 20 грн. за км. -мало кто будет ездить по такими дорогам.
|