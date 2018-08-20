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У Мінфіні пропонують спростити
використання касових...

У Мінфіні пропонують спростити використання касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 13:50

У Мінфіні пропонують спростити використання касових...

Пропонуємо до обговорення:
Новими змінами пропонується припинити практику щоденного вклеювання чеків.

Дивися повний текст У Мінфіні пропонують спростити використання касових апаратів для підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 13:50

Давно нужно было сделать, электронная кассовая лента уже очень давно, смысл в ведении книги - только в бюрократии и штрафах от налоговой.
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