Укравтодор планує зважувати вантажні автомобілі під час їх руху та штрафувати у випадку перевантаження.
Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, як будуть зважувати вантажні автомобілі.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 14:21
В Укравтодорі розповіли, як будуть зважувати вантажні...
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Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, як будуть зважувати вантажні автомобілі.
Додано: Вів 11 вер, 2018 14:21
Дивно, що такі вантажівки випускають. Як може бути, що машини є, а доріг, якими вони могли б пересуватися, немає?
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