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В Укравтодорі розповіли, як
будуть зважувати вантажні...

В Укравтодорі розповіли, як будуть зважувати вантажні...
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 14:21

В Укравтодорі розповіли, як будуть зважувати вантажні...

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор планує зважувати вантажні автомобілі під час їх руху та штрафувати у випадку перевантаження.

Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, як будуть зважувати вантажні автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 14:21

Дивно, що такі вантажівки випускають. Як може бути, що машини є, а доріг, якими вони могли б пересуватися, немає?
0mage0
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