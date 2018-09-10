Сім країн з економікою, що розвивається, - Шрі-Ланка, Південно-Африканська Республіка, Аргентина, Пакистан, Єгипет, Туреччина і Україна - схильні до ризику валютної кризи.
Дивися повний текст Японський банк передбачив валютну кризу в Україні.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 15:06
Японський банк передбачив валютну кризу в Україні
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Дивися повний текст Японський банк передбачив валютну кризу в Україні.
Додано: Вів 11 вер, 2018 16:22
Серьезный и автори тетный в мире финансов источник.
По размеру как почти 3 ВВП Украины за текущий год.
Додано: Вів 11 вер, 2018 16:44
Интересно, Украине они только предсказывают. А "развитым" Бриксам? Или тем бесполезно, у них уже процесс идет вовсю?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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