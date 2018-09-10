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Японський банк передбачив
валютну кризу в Україні

Японський банк передбачив валютну кризу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 15:06

Японський банк передбачив валютну кризу в Україні

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Сім країн з економікою, що розвивається, - Шрі-Ланка, Південно-Африканська Республіка, Аргентина, Пакистан, Єгипет, Туреччина і Україна - схильні до ризику валютної кризи.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 15:06

Его не нужно предсказывать, он не заканчивался.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 16:22

Про це йдеться в огляді аналітиків японського Nomura Holdings.

Серьезный и автори тетный в мире финансов источник.
Nomura Holdings, Inc. (яп. 野村ホールディングス株式会社, NHI) — японская финансовая холдинговая компания, входящая в дзайбацу «Номура». Крупнейшая брокерская компания Японии
Активы $367.8 млрд (2015)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nomura_Holdings
По размеру как почти 3 ВВП Украины за текущий год.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 16:44

Интересно, Украине они только предсказывают. А "развитым" Бриксам? Или тем бесполезно, у них уже процесс идет вовсю?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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