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У Росії заговорили про конфіскацію
Липецької фабрики Рошен

У Росії заговорили про конфіскацію Липецької фабрики Рошен
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 15:16

У Росії заговорили про конфіскацію Липецької фабрики Рошен

Пропонуємо до обговорення:
Законсервована Липецька Roshen, негласно може бути передана в розпорядження російського кондитерського об'єднання "Слов'янка".

Дивися повний текст У Росії заговорили про конфіскацію Липецької фабрики Рошен.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 15:16

Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 16:49

  pibodi написав:Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.

А какие к нему могут быть вопросы по липецкой? Она арестована в 2014 еще, без права передачи/продажи. Потому и продать невозможно, а не в деньгах дело. Про 200млн - вранье, не в этом причина.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 17:13

  locustsucol написав:
  pibodi написав:Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.

А какие к нему могут быть вопросы по липецкой? Она арестована в 2014 еще, без права передачи/продажи. Потому и продать невозможно, а не в деньгах дело. Про 200млн - вранье, не в этом причина.

да и до июня 2017 года исправно платила налоги в казну РФ, а так вопросов никаких...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 17:17

Re: У Росії заговорили про конфіскацію Липецької фабрики Рош

  pibodi написав:Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.

Да это друг вова помогает другу пете в пиаре перед выборами.. вот когда конфискуют тогда и будет про что говорить. А пока создается перед выборами образ "жертвы"
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