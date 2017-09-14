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У Росії заговорили про конфіскацію Липецької фабрики Рошен
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Додано: Вів 11 вер, 2018 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Законсервована Липецька Roshen, негласно може бути передана в розпорядження російського кондитерського об'єднання "Слов'янка".
Дивися повний текст У Росії заговорили про конфіскацію Липецької фабрики Рошен
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R2
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Додано: Вів 11 вер, 2018 15:16
Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.
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pibodi
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Додано: Вів 11 вер, 2018 16:49
pibodi написав:
Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.
А какие к нему могут быть вопросы по липецкой? Она арестована в 2014 еще, без права передачи/продажи. Потому и продать невозможно, а не в деньгах дело. Про 200млн - вранье, не в этом причина.
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locustsucol
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Додано: Вів 11 вер, 2018 17:13
locustsucol написав: pibodi написав:
Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.
А какие к нему могут быть вопросы по липецкой? Она арестована в 2014 еще, без права передачи/продажи. Потому и продать невозможно, а не в деньгах дело. Про 200млн - вранье, не в этом причина.
да и до июня 2017 года исправно платила налоги в казну РФ, а так вопросов никаких...
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Cactus
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Додано: Вів 11 вер, 2018 17:17
pibodi написав:
Пусть забирают, к гаранту меньше вопросов будет.
Да это друг вова помогает другу пете в пиаре перед выборами.. вот когда конфискуют тогда и будет про что говорить. А пока создается перед выборами образ "жертвы"
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Джон
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