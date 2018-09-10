За відповідне рішення проголосувало 76 депутатів.
Дивися повний текст Київрада погодила прийняття боргів \"Київенерго\" перед \"Нафтогазом\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 вер, 2018 15:33
Київрада погодила прийняття боргів "Київенерго" перед...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада погодила прийняття боргів \"Київенерго\" перед \"Нафтогазом\".
Додано: Вів 11 вер, 2018 15:33
Офигеть.
1. Ахметов (Киевэнерго) переложил свой долг на Киевсовет.
2. Киевсовет попросит денег из госбюджета и перечислит их Нафтогазу
3. Нафтогаз их попилит внутри (премии там всякие, бронированые кадиллаки, левые расходы).
Итог: Ахметову - плюс миллиард (сэкономил - значит заработал), руководству Нафтегаза - плюс миллиард, населению - минус 2 миллиарда (в виде налогов и сборов)
Додано: Вів 11 вер, 2018 16:01
z_temp,
а в чем нелогичность если население как раз и задолжало 2.6 млрд за отопление? Какой выход из ситуации вы бы предложили?
Додано: Вів 11 вер, 2018 16:05
И чего тогда нужно было людей всё лето заставлять с ковшиками и тазиками бегать?
Если один черт приняли долги
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 11 вер, 2018 16:39
Странный вопрос. Киевэнерго должна самостоятельно работать со всей дебиторкой! Это их рынок. Компания - монополист. И продает услуги конечным потребителям.
Пусть внедряет технологии индивидуальных отключений и решает вопрос непосредственно с должниками. Это их проблема - не Киевсовета, и не добросовестных плательщиков.
Я никаких коллективных договоров не подписывал, чтобы платить и за себя, и за того парня!
Представьте ситуацию, что банки переложат кредитные долги своих клиентов-киевлян на Киевсовет. Абсурд? Здесь то же самое!
Додано: Вів 11 вер, 2018 16:56
Re: Київрада погодила прийняття боргів "Київенерго" перед...
Як може Київенерго відключати те, що постачає Київтеплоенерго?
Додано: Вів 11 вер, 2018 17:02
Какие технологии могут помочь когда законодательство кривое? А кривое потому, что писано популизмом "низкие тарифы", "бесплатный газ", "льготы".
И причем за ширмой этого популизма и был ранее распил. Потому как газ, как и все ресурсы в мире, стоят как ни крути рельные деньги, а не чьи-то фантазии про бесплатность из вранья популистов. И добывающим компаниям шли компенсации, доплаты и т.д. Выбирать надо таких депутатов, которые говорят неприятную правду матку, про долги, и опаность популизма. А популистов надо было развешать на столбах еще 20 лет назад. Но где взять такой народ, который будет выбирать не сказки, а работу ?
Додано: Вів 11 вер, 2018 17:16
Два дня нет холодной воды. То есть она есть - из горячего крана. Отключений в Киевводоканале не зарегистрировано. Жаль, Клычко уже не боксер
Додано: Вів 11 вер, 2018 17:19
Z-Radio, хватит тут врать! Написано же, "при условии передачи долгов населения" Теплоэнерго.
Додано: Вів 11 вер, 2018 17:19
|