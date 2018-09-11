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В Україні через ProZorro уклали ЕСКО-контрактів на 180...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 вер, 2018 17:21
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з кінця 2017 року укладено 177 ЕСКО-контрактів на загальну суму близько 180 млн гривень через систему ProZorro.
Дивися повний текст В Україні через ProZorro уклали ЕСКО-контрактів на 180 мільйонів
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Додано: Вів 11 вер, 2018 17:21
Прикольный бизнес. Очень интересно.
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