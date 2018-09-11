RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні через ProZorro уклали
ЕСКО-контрактів на 180...

В Україні через ProZorro уклали ЕСКО-контрактів на 180...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 17:21

В Україні через ProZorro уклали ЕСКО-контрактів на 180...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з кінця 2017 року укладено 177 ЕСКО-контрактів на загальну суму близько 180 млн гривень через систему ProZorro.

Дивися повний текст В Україні через ProZorro уклали ЕСКО-контрактів на 180 мільйонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84408
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 17:21

Прикольный бизнес. Очень интересно.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vladvlas і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі
R2 » П'ят 07 вер, 2018 21:05
8 336
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 19:18
Sommer
Японський банк передбачив валютну кризу в Україні
R2 » Вів 11 вер, 2018 15:06
3 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 16:44
Sommer
Ситуація з трудовою міграцією в Україні – близька до... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 22 сер, 2018 05:44
35 2736
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 15:33
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.