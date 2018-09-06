Народний депутат України Олександр Герега може стати новим власником футбольного клубу «Карпати» (Львів).
Дивися повний текст Власник мережі «Епіцентр» хоче купити український футбольний клуб.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 18:17
Власник мережі «Епіцентр» хоче купити український...
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Дивися повний текст Власник мережі «Епіцентр» хоче купити український футбольний клуб.
Додано: Вів 11 вер, 2018 18:17
"Олександр Герега, який разом з дружиною Галиною є власниками мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр», є віце-президентом Федерації футболу України"
А ще з 2013 року президент Федерації важкої атлетики України.
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