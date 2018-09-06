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Власник мережі «Епіцентр»
хоче купити український...

Власник мережі «Епіцентр» хоче купити український...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 18:17

Власник мережі «Епіцентр» хоче купити український...

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат України Олександр Герега може стати новим власником футбольного клубу «Карпати» (Львів).

Дивися повний текст Власник мережі «Епіцентр» хоче купити український футбольний клуб.
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 18:17

"Олександр Герега, який разом з дружиною Галиною є власниками мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр», є віце-президентом Федерації футболу України"

А ще з 2013 року президент Федерації важкої атлетики України. http://uwf.net.ua/federation/management
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