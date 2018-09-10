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Обвинувачений у "справі
рюкзаків" визнав провину і...

Обвинувачений у "справі рюкзаків" визнав провину і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 20:02

Обвинувачений у "справі рюкзаків" визнав провину і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє місцеве видання 057.

Дивися повний текст Обвинувачений у \"справі рюкзаків\" визнав провину і готовий відшкодувати збиток.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 20:03

Хахаха, то він винен у тому, що пошив рюкзаки? :) А ті, хто замовив втричі дорожче - невинні? :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 20:24

а сколько было опровержений- рюкзаки соответствуют стандартам, все по типа госту, даже было видео независимого эксперта какие прочные... время прошло, все подзабылось- старая проверенная тактика. люди меняются- методы незыблимы. ну и такие заказы получают только новые фирмы- не успел открыться а тут бац- заказ... неудобно отказаться... а опыта нет, перепутал ткани. с кем не бывает
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 21:48

В деле о хищении средств "наказан" производитель . Живём по новому
Moimir
 
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