Про це повідомляє місцеве видання 057.
Дивися повний текст Обвинувачений у \"справі рюкзаків\" визнав провину і готовий відшкодувати збиток.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 20:02
Обвинувачений у "справі рюкзаків" визнав провину і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обвинувачений у \"справі рюкзаків\" визнав провину і готовий відшкодувати збиток.
Додано: Вів 11 вер, 2018 20:03
Хахаха, то він винен у тому, що пошив рюкзаки? :) А ті, хто замовив втричі дорожче - невинні? :)
Додано: Вів 11 вер, 2018 20:24
а сколько было опровержений- рюкзаки соответствуют стандартам, все по типа госту, даже было видео независимого эксперта какие прочные... время прошло, все подзабылось- старая проверенная тактика. люди меняются- методы незыблимы. ну и такие заказы получают только новые фирмы- не успел открыться а тут бац- заказ... неудобно отказаться... а опыта нет, перепутал ткани. с кем не бывает
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