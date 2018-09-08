На сьогоднішній день зарплати вчителів в Україні є недостатніми для залучення нових кадрів.
Дивися повний текст Гриневич розповіла, у чому причина відсутності молодих кадрів серед вчителів.
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Додано: Вів 11 вер, 2018 20:26
Гриневич розповіла, у чому причина відсутності молодих...
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Дивися повний текст Гриневич розповіла, у чому причина відсутності молодих кадрів серед вчителів.
Додано: Вів 11 вер, 2018 20:26
А ещё ученики сейчас бьют учителей по голове стульями и ножницами в спину...
Додано: Вів 11 вер, 2018 21:31
Читайте новость внимательнее, ученик не простой школы, а расположенной на улице Ольгинская, что рядом с Банковой. Обое, учитель и ученик тут же отправились по больничкам: учитель с проникающими ранениями грудной клетки, ученик - как положено в тех кругах - ну типа, тоже пострадавший. Родители воспитывали в стиле "мы - паны, а кругом бы.длота немытая", вот душа пацаненка и не выдержала - разошелся во всю ширь. Раньше укуренные "детишки" давили безнаказанно на переходах кого не попадя, теперь вот прецедент с постановкой учителя на пику.
Додано: Вів 11 вер, 2018 22:54
Поднимайте зарплаты - ищите деньги. Нечего в своей импотенции расписываться.
Без хорошего образования - стране кранты.
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