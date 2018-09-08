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Гриневич розповіла, у чому
причина відсутності молодих...

Гриневич розповіла, у чому причина відсутності молодих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 20:26

Гриневич розповіла, у чому причина відсутності молодих...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день зарплати вчителів в Україні є недостатніми для залучення нових кадрів.

Дивися повний текст Гриневич розповіла, у чому причина відсутності молодих кадрів серед вчителів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 20:26

А ещё ученики сейчас бьют учителей по голове стульями и ножницами в спину...
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 21:31

  noxfox70 написав:А ещё ученики сейчас бьют учителей по голове стульями и ножницами в спину...

Читайте новость внимательнее, ученик не простой школы, а расположенной на улице Ольгинская, что рядом с Банковой. Обое, учитель и ученик тут же отправились по больничкам: учитель с проникающими ранениями грудной клетки, ученик - как положено в тех кругах - ну типа, тоже пострадавший. Родители воспитывали в стиле "мы - паны, а кругом бы.длота немытая", вот душа пацаненка и не выдержала - разошелся во всю ширь. Раньше укуренные "детишки" давили безнаказанно на переходах кого не попадя, теперь вот прецедент с постановкой учителя на пику.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 22:17

Онижедети:)))))
rytton
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 22:54

Поднимайте зарплаты - ищите деньги. Нечего в своей импотенции расписываться.
Без хорошего образования - стране кранты.
anton_gms
 
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