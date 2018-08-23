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Найбільший англійський банк
звільняє співробітників...

Найбільший англійський банк звільняє співробітників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 06:49

Найбільший англійський банк звільняє співробітників...

Пропонуємо до обговорення:
Barclays Plc, один з найбільших у Великобританії і світі фінансових конгломератів з широким представництвом в Європі, США і Азії, перевезе співробітників після виходу Об'єднаного Королівства з ЄС.

Дивися повний текст Найбільший англійський банк звільняє співробітників через Brexit.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 06:49

Точніше не звільняють, а переводять в інші країни; хоча може багато хто не погодиться переїжджати і звільниться...
0mage0
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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