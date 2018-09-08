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Гройсман: податок на виведений
капітал створить у...

Гройсман: податок на виведений капітал створить у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 07:56

Гройсман: податок на виведений капітал створить у...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, дозволити собі такий розрив без компенсаторів Україна зараз не може.

Дивися повний текст Гройсман: податок на виведений капітал створить у бюджеті діру на 27-40 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 07:56

где же точные расчеты когда кредиты берут по поводу возврата? а ничего что через 2-3 года Украина потеряет на порядок больше из-за интенсивной борьбы за бизнес соседними странами тем более что многие страны уже либо задумываются либо ввели такой налог + в свете того что ЕС активно ведет дебаты о надобности налогообложения прибыли страной в которой такая прибыль генерируется.
1-1.5млрд долларов потери только в первый год для улучшения бизнес климата это смешно и то не факт так как схемы с компаниями прослойками упростятся существенно.

Как всегда начнут на скорую руку резать законодательство под новый год когда уже будет поздно и все усру*ся
dotster
 
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