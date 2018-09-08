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Випускників ПТУ хочуть зобов'язати
відпрацьовувати три роки

Випускників ПТУ хочуть зобов'язати відпрацьовувати три роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 08:42

Випускників ПТУ хочуть зобов'язати відпрацьовувати три роки

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група при Міністерстві освіти працює над проектом, відповідно до якого випускників професійно-технічних училищ, у які інвестує роботодавець, зобов'яжуть відпрацьовувати на роботодавця три роки.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 08:42

Гриневич: "работает рабочая группа с работодателями, которая разрабатывает..." Министр образования высказался - не алкаш в подворотне.
headshaker
 
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