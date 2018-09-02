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У мерії сказали, коли кияни
дочекаються гарячої води

У мерії сказали, коли кияни дочекаються гарячої води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 08:42

У мерії сказали, коли кияни дочекаються гарячої води

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада сподівається до кінця вересня врегулювати питання.

Дивися повний текст У мерії сказали, коли кияни дочекаються гарячої води.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 08:42

На самом деле, как правильно кто-то писал, они ее включат вместе с отоплением 15 октября 2018г. Зная это и не веря в их вранье, что идут гидроиспытания 2 месяца, потом Нафтогаз, я поставил бойлер.
Ахметова решили подвинуть с рынка и получилась эта каша, пока одни олигархи устроили передел рынка и бодаются между собой, страдают обычные люди.
LOKY
 
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