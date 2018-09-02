Столична влада сподівається до кінця вересня врегулювати питання.
Дивися повний текст У мерії сказали, коли кияни дочекаються гарячої води.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 08:42
У мерії сказали, коли кияни дочекаються гарячої води
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Дивися повний текст У мерії сказали, коли кияни дочекаються гарячої води.
Додано: Сер 12 вер, 2018 08:42
На самом деле, как правильно кто-то писал, они ее включат вместе с отоплением 15 октября 2018г. Зная это и не веря в их вранье, что идут гидроиспытания 2 месяца, потом Нафтогаз, я поставил бойлер.
Ахметова решили подвинуть с рынка и получилась эта каша, пока одни олигархи устроили передел рынка и бодаются между собой, страдают обычные люди.
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