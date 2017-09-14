Упродовж червня-серпня 2018 року за рішенням суду у корупціонерів конфіскували 4 432 гривні.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки суд конфіскував у корупціонерів за літо.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 08:45
Стало відомо, скільки суд конфіскував у корупціонерів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки суд конфіскував у корупціонерів за літо.
Додано: Сер 12 вер, 2018 08:45
Непоганий прогрес, такими темпами річний план виконаємо всього за 47 691 рік :)
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