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Стало відомо, скільки суд
конфіскував у корупціонерів за...

Стало відомо, скільки суд конфіскував у корупціонерів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 08:45

Стало відомо, скільки суд конфіскував у корупціонерів за...

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж червня-серпня 2018 року за рішенням суду у корупціонерів конфіскували 4 432 гривні.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 08:45

Непоганий прогрес, такими темпами річний план виконаємо всього за 47 691 рік :)
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