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МВФ погодився на поступове
підвищення цін на газ – ЗМІ

МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:15

МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) знайшли варіант, як уникнути дефолту і різкого підвищення ціни газу для населення.

Дивися повний текст МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:15

Уже сейчас долг населения около 40 млрд,перестанут платить Все.
Shvonder
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:34

Ой, да ерунда.
Газ в хранилища уже закупили(кажется процентов на 90% уже).
Так что отапливать этой зимой будут без проблем.
А насчет оплаты и цены это уже дело второстепенное, как нибудь рассосется.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:41

Цену на газ (да и все остальное) уже давно контролируют соросы и ротшильды. Поэтому уже давно нет дешевого украинского газа, он уже не принадлежит украинцам. Теперь они легко могут сказать, что повышаем на 60%, а потом в знак глубокой заботы о нас: повысим только на 23,5%.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:57

МВФ согласился на лес по цене дров, МВФ согласился то что бы наш газ стал еще дороже для нас, а кто же им это все предоставил, наверно долго торговались...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:58

  Shvonder написав:Уже сейчас долг населения около 40 млрд,перестанут платить Все.

ВСЕ уже может начаться после 14 сентября. Так что покупайте валюту.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 10:02

  ygn написав:Цену на газ (да и все остальное) уже давно контролируют соросы и ротшильды. Поэтому уже давно нет дешевого украинского газа, он уже не принадлежит украинцам. Теперь они легко могут сказать, что повышаем на 60%, а потом в знак глубокой заботы о нас: повысим только на 23,5%.


А рептилоиды? Разве не они? :mrgreen:

Может быть хватит этого бреда?

На украинском газе зарабатывают украинцы (по крайней мере по гражданству) - Порошенко и Гройсман через марионетку Коболева на газе Нафтогаза (Укргаздобычи), Ахметов, Аваков, Котвицкий, Клюевы, Фурсин, Хомутынник и Злочевский в секторе частной добычи.

Единственный иностранец среди крупных игроков - чех Комарек.

Укргаздобыча - это порядка 15 млрд кубов ежегодно. Частные добытчики - порядка 5 млрд кубов ежегодно.

Себестоимость находится в пределах 900-2000 грн за 1000 кубов в зависимости от скважины.

Вот и считайте - вычтите это из цены реализации потребителям.

Почему МВФ настаивает на поднятии цены для населения - потому что хочет быть уверенным, что госбюджет будет способен отдавать долги, а для этого в нем должно быть минимум социальных обязательств и 0 дотаций Нафтогазу.

Там либо не понимают, либо понимают и лояльно относятся к тому, что значительная часть прибылей, получаемых с украинского газа будет разворовываться.

Важнее то, что долги будут возвращены, а какой ценой - дело десятое. Понятно, что в нормальном государстве резали бы не социалку, а избыточные расходы на госаппарат, в особенности, на первых лиц. Но так как этого невозможно добиться от наших чиновников
(ибо пчелы против меда), то и за счет населения сойдет
Востаннє редагувалось z_temp в Сер 12 вер, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
z_temp
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 10:04

Вот спасибо МВФу, что согласился!
А керманычам спасибо за то, что смогли его уговорить!
Це перемога! :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 10:32

Очуметь можно от этих бездарей при власти! Повышение цены газа на 23,5% с октября считается плавным!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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