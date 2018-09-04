МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ

Додано: Сер 12 вер, 2018 10:02

ygn написав: Цену на газ (да и все остальное) уже давно контролируют соросы и ротшильды. Поэтому уже давно нет дешевого украинского газа, он уже не принадлежит украинцам. Теперь они легко могут сказать, что повышаем на 60%, а потом в знак глубокой заботы о нас: повысим только на 23,5%. Цену на газ (да и все остальное) уже давно контролируют соросы и ротшильды. Поэтому уже давно нет дешевого украинского газа, он уже не принадлежит украинцам. Теперь они легко могут сказать, что повышаем на 60%, а потом в знак глубокой заботы о нас: повысим только на 23,5%.

А рептилоиды? Разве не они?Может быть хватит этого бреда?На украинском газе зарабатывают украинцы (по крайней мере по гражданству) - Порошенко и Гройсман через марионетку Коболева на газе Нафтогаза (Укргаздобычи), Ахметов, Аваков, Котвицкий, Клюевы, Фурсин, Хомутынник и Злочевский в секторе частной добычи.Единственный иностранец среди крупных игроков - чех Комарек.Укргаздобыча - это порядка 15 млрд кубов ежегодно. Частные добытчики - порядка 5 млрд кубов ежегодно.Себестоимость находится в пределах 900-2000 грн за 1000 кубов в зависимости от скважины.Вот и считайте - вычтите это из цены реализации потребителям.Почему МВФ настаивает на поднятии цены для населения - потому что хочет быть уверенным, что госбюджет будет способен отдавать долги, а для этого в нем должно быть минимум социальных обязательств и 0 дотаций Нафтогазу.Там либо не понимают, либо понимают и лояльно относятся к тому, что значительная часть прибылей, получаемых с украинского газа будет разворовываться.Важнее то, что долги будут возвращены, а какой ценой - дело десятое. Понятно, что в нормальном государстве резали бы не социалку, а избыточные расходы на госаппарат, в особенности, на первых лиц. Но так как этого невозможно добиться от наших чиновников(ибо пчелы против меда), то и за счет населения сойдет