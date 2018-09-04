Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) знайшли варіант, як уникнути дефолту і різкого підвищення ціни газу для населення.
Дивися повний текст МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 09:15
МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ.
Додано: Сер 12 вер, 2018 09:34
Ой, да ерунда.
Газ в хранилища уже закупили(кажется процентов на 90% уже).
Так что отапливать этой зимой будут без проблем.
А насчет оплаты и цены это уже дело второстепенное, как нибудь рассосется.
Додано: Сер 12 вер, 2018 09:41
Цену на газ (да и все остальное) уже давно контролируют соросы и ротшильды. Поэтому уже давно нет дешевого украинского газа, он уже не принадлежит украинцам. Теперь они легко могут сказать, что повышаем на 60%, а потом в знак глубокой заботы о нас: повысим только на 23,5%.
Додано: Сер 12 вер, 2018 09:57
МВФ согласился на лес по цене дров, МВФ согласился то что бы наш газ стал еще дороже для нас, а кто же им это все предоставил, наверно долго торговались...
Додано: Сер 12 вер, 2018 09:58
Додано: Сер 12 вер, 2018 10:02
А рептилоиды? Разве не они?
Может быть хватит этого бреда?
На украинском газе зарабатывают украинцы (по крайней мере по гражданству) - Порошенко и Гройсман через марионетку Коболева на газе Нафтогаза (Укргаздобычи), Ахметов, Аваков, Котвицкий, Клюевы, Фурсин, Хомутынник и Злочевский в секторе частной добычи.
Единственный иностранец среди крупных игроков - чех Комарек.
Укргаздобыча - это порядка 15 млрд кубов ежегодно. Частные добытчики - порядка 5 млрд кубов ежегодно.
Себестоимость находится в пределах 900-2000 грн за 1000 кубов в зависимости от скважины.
Вот и считайте - вычтите это из цены реализации потребителям.
Почему МВФ настаивает на поднятии цены для населения - потому что хочет быть уверенным, что госбюджет будет способен отдавать долги, а для этого в нем должно быть минимум социальных обязательств и 0 дотаций Нафтогазу.
Там либо не понимают, либо понимают и лояльно относятся к тому, что значительная часть прибылей, получаемых с украинского газа будет разворовываться.
Важнее то, что долги будут возвращены, а какой ценой - дело десятое. Понятно, что в нормальном государстве резали бы не социалку, а избыточные расходы на госаппарат, в особенности, на первых лиц. Но так как этого невозможно добиться от наших чиновников
(ибо пчелы против меда), то и за счет населения сойдет
Востаннє редагувалось z_temp в Сер 12 вер, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 вер, 2018 10:04
Вот спасибо МВФу, что согласился!
А керманычам спасибо за то, что смогли его уговорить!
Це перемога!
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Сер 12 вер, 2018 10:32
Очуметь можно от этих бездарей при власти! Повышение цены газа на 23,5% с октября считается плавным!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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