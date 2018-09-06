Кабінет міністрів прогнозує, що рівень інфляції у 2019 році буде не більшим за 10%.
Дивися повний текст Озвучено прогноз інфляції на 2019 рік.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 09:22
Озвучено прогноз інфляції на 2019 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Озвучено прогноз інфляції на 2019 рік.
Додано: Сер 12 вер, 2018 09:22
сомневаюсь я в очередном прогнозе от Гройсмана, хотя бы потому, что двухзначных чисел 90, а у Гройсмана всего лишь одно, наверно что-то у него с математикой...
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