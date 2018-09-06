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Озвучено прогноз
інфляції на 2019 рік

Озвучено прогноз інфляції на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:22

Озвучено прогноз інфляції на 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прогнозує, що рівень інфляції у 2019 році буде не більшим за 10%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:22

сомневаюсь я в очередном прогнозе от Гройсмана, хотя бы потому, что двухзначных чисел 90, а у Гройсмана всего лишь одно, наверно что-то у него с математикой...
Cactus
 
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