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Укрзалізниця планує списати 40% тепловозів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 вер, 2018 09:55
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укрзалізниця" планує списати від 30% до 40% парку тепловозів через їх непридатність.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує списати 40% тепловозів
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Додано: Сер 12 вер, 2018 09:55
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