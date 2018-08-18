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Укрзалізниця планує
списати 40% тепловозів

Укрзалізниця планує списати 40% тепловозів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 09:55

Укрзалізниця планує списати 40% тепловозів

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укрзалізниця" планує списати від 30% до 40% парку тепловозів через їх непридатність.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує списати 40% тепловозів.
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