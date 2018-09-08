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Україна влітку у вісім разів
збільшила імпорт свинини -...

Україна влітку у вісім разів збільшила імпорт свинини -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 10:03

Україна влітку у вісім разів збільшила імпорт свинини -...

Пропонуємо до обговорення:
Влітку надходження свинини з-за кордону зросли до 10,5 тис тонн, натомість експорт скоротився.

Дивися повний текст Україна влітку у вісім разів збільшила імпорт свинини - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 10:03

Сказать бы это украинцам в 80-90х годах. Подумали бы что из дурки сбежал.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 10:09

С такими "решительными реформами" скоро и хлеб будем импортировать
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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