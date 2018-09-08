Влітку надходження свинини з-за кордону зросли до 10,5 тис тонн, натомість експорт скоротився.
Дивися повний текст Україна влітку у вісім разів збільшила імпорт свинини - експерти.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 10:03
Україна влітку у вісім разів збільшила імпорт свинини -...
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Дивися повний текст Україна влітку у вісім разів збільшила імпорт свинини - експерти.
Додано: Сер 12 вер, 2018 10:03
Сказать бы это украинцам в 80-90х годах. Подумали бы что из дурки сбежал.
Додано: Сер 12 вер, 2018 10:09
С такими "решительными реформами" скоро и хлеб будем импортировать
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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