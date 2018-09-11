RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, чому в Україні
продовжили призов до армії

Стало відомо, чому в Україні продовжили призов до армії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 10:59

Стало відомо, чому в Україні продовжили призов до армії

Пропонуємо до обговорення:
У Генштабі ЗСУ роз'яснили указ президента Петра Порошенка про продовження осіннього призову в армію.

Дивися повний текст Стало відомо, чому в Україні продовжили призов до армії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 11:00

Переведу. Недобор у них. Низкая рождаемость в конце 90-х и высокий процент откоса. Также выборы на носу и нужно нацыков добавить. Вдруг заворушка и нацыков(беркутни) не хватит на всех желающих отгрести за правду матушку.
Все же прекрасно видят как всячески гнобят оппонентов кто не при власти. Даже на ютубах грязную рекламу заказывают. Так что замес будет сурьезный. И беркута(нацгвардии) должно хватить на всех
p_a_l
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки суд конфіскував у корупціонерів за...
R2 » Сер 12 вер, 2018 08:45
3 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 12:14
z_temp
Споживчі ціни в Україні за рік зросли на 9% 1, 2
R2 » Вів 11 вер, 2018 10:46
14 559
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 11:04
Волгарь
Гриневич розповіла, у чому причина відсутності молодих...
R2 » Вів 11 вер, 2018 20:26
7 243
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 10:20
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.