У Генштабі ЗСУ роз'яснили указ президента Петра Порошенка про продовження осіннього призову в армію.
Дивися повний текст Стало відомо, чому в Україні продовжили призов до армії.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 10:59
Стало відомо, чому в Україні продовжили призов до армії
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Дивися повний текст Стало відомо, чому в Україні продовжили призов до армії.
Додано: Сер 12 вер, 2018 11:00
Переведу. Недобор у них. Низкая рождаемость в конце 90-х и высокий процент откоса. Также выборы на носу и нужно нацыков добавить. Вдруг заворушка и нацыков(беркутни) не хватит на всех желающих отгрести за правду матушку.
Все же прекрасно видят как всячески гнобят оппонентов кто не при власти. Даже на ютубах грязную рекламу заказывают. Так что замес будет сурьезный. И беркута(нацгвардии) должно хватить на всех
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